Israel lançou um ataque aéreo ao Ministério da Defesa da Síria em Damasco, transmitido ao vivo durante noticiário de um canal de TV do país, surpreendendo a âncora. O ataque, parte de um novo conflito no Oriente Médio, resultou em uma morte e 18 feridos. As Forças Armadas de Israel afirmam que a ação é uma resposta aos combates entre soldados sírios e drusos. Moradores foram aconselhados a permanecer em casa devido à situação tensa e contínua.