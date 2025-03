No mais recente episódio do podcast Radar de Inovação , o apresentador Tércio Saccol entrevista Ezequiel Alves, associado da Odabá – Associação de Afroempreendedorismo . O programa aborda a atuação da entidade no fortalecimento do empreendedorismo negro, com ênfase no papel da educação, inovação e suporte estratégico para o sucesso dos afroempreendedores.