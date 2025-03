Assista ao voto de Alexandre de Moraes no julgamento que tornou Bolsonaro réu

Tornaram-se réus por cinco crimes: Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Walter Braga Netto, general de Exército, ex-ministro e vice de Bolsonaro na chapa das eleições de 2022; General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal; Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência - Abin Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército e ex-ministro da Defesa e Mauro Cid, delator e antigo ajudante de ordens de Bolsonaro.