Assembleia Legislativa do RS cria comissão para investigar abastecimento de água após privatização da Corsan | Atualidade

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou a criação de uma Comissão Especial para investigar problemas no abastecimento de água e no saneamento após a privatização da Corsan. Proposta pela deputada Stela Farias (PT), a iniciativa busca apurar falhas no serviço em diversos municípios, diante do aumento de reclamações sobre falta de água, qualidade do abastecimento, tarifas e execução de obras.

No Gaúcha Atualidade desta segunda-feira (11), o diretor de Relações Institucionais da Corsan/Aegea, Cezar Faccioli, afirmou que a comissão é uma oportunidade para apresentar dados sobre investimentos e melhorias, como a expansão da cobertura de esgoto e obras em andamento. A empresa nega piora nos serviços, destaca que segue as regras das agências reguladoras e aponta desafios estruturais no estado, defendendo que as medidas adotadas visam cumprir as metas do novo marco legal do saneamento.