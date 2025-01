Assalto acaba com duas pessoas mortas em carro de aplicativo em Porto Alegre

Uma tentativa de latrocínio levou à morte de dois homens na noite da terça-feira (7) em Porto Alegre. O caso aconteceu por volta das 22h30min no bairro Restinga, na zona sul da Capital. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, um carro de aplicativo com dois passageiros foi abordado por outro veículo em uma tentativa de assalto. Quando os criminosos deram ordem para os ocupantes descerem do carro, desconfiaram que um dos passageiros estivesse armado e realizaram os disparos, fugindo logo depois. Os criminosos, que estavam em um carro roubado, escaparam sem levar nada.