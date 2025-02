O Grêmio estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (19) contra o São Raimundo-RR, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Canarinho, em Boa Vista. No "Esportes ao Meio-Dia", o repórter Filipe Duarte informou quais devem ser as novidades no time do Grêmio com a chegada dos reforços desta janela de transferência. Confira no trecho do programa!