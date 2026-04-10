As histórias mais inusitadas do TNT, que celebra 40 anos de sucesso | Paralelas

Quarenta anos depois do surgimento do TNT, o tempo vira personagem central desta conversa com Charles Master, Tchê Gomes e João Maldonado. Em um papo cheio de memória, afeto e reflexão, a banda revisita o início no Bom Fim, o primeiro disco, os palcos, as pausas e os reencontros, sempre com o olhar de quem segue criando sem perder a essência.