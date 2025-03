O "Sala de Redação" desta segunda-feira (10) debateu quais foram as diferenças entre Grêmio e Inter no Gre-Nal 445. O clássico terminou com vitória colorada por 2 a 0 na Arena. O jogo de volta acontece neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio. Confira no trecho do programa!