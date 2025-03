Grêmio e Inter entram em campo para o início da disputa da final do Gauchão 2025 neste sábado (8), às 17h45min, na Arena. No "Esportes ao Meio-Dia", os repórteres Rafael Diverio e Rodrigo Oliveira falaram sobre as mudanças nos timese as prováveis escalações para o clássico. Confira no trecho do programa!