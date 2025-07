As causas e consequências da baixa cobertura vacinal no RS

Como outros Estados, o RS enfrentou um aumento de doenças respiratórias e casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2025, devido principalmente aos vírus influenza e sincicial respiratório (VSR). A situação levou à grande procura pelos serviços, agravando a crise na saúde no Estado, com falta de leitos e superlotação.

Uma das principais causas do cenário é a baixa adesão à vacinação. Em junho, não imunizados chegaram ao patamar de 94% das mortes e 92% das hospitalizações de SRAG por influenza, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde do RS (SES). Entenda o porquê da baixa vacinação e quais são as estratégias para ampliar o acesso às doses. Leia reportagem completa