Um homem morreu ao ter o carro que dirigia atingido por uma árvore em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. O caso ocorreu por volta das 17h desta quinta-feira (19), na Avenida Rubem Berta, no bairro Horto Florestal. O motorista era um homem de 72 anos, que morreu no local. Havia uma passageira no carro, que foi socorrida e levada a um hospital.