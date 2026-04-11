ARTEMIS 2: como foi o retorno da missão da NASA após viagem à Lua | Gaúcha Hoje

Após 10 dias no espaço, em viagem à órbita da Lua, a Missão Artemis II foi encerrada com sucesso. A nave Orion reentrou na atmosfera terrestre pouco antes das 20h55min desta sexta-feira (10), e com auxílio de paraquedas, pousou às 21h07min sobre as águas do Oceano Pacífico, na costa da Califórnia, nos Estados Unidos. O procedimento de retorno à Terra é um dos momentos mais críticos da missão. Na chegada à atmosfera, a cápsula está viajando a cerca de 40 mil km/h, e precisava ser "freada", para atingir 32 km/h instantes antes de pousar "suavemente" nas águas do mar.