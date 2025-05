Moradores da Rua da Represa, no bairro Coronel Aparício Borges, em Porto Alegre, contam a rotina à margem do Arroio Moinho, que concentra 44 setores de risco alto e muito alto no Plano Municipal de Redução de Risco. Nos últimos dez anos, duas pessoas já morreram em consequência de enxurradas na região, que acontecem após o extravasamento do arroio.