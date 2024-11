Aprendizado sob medida: como a personalização transforma o ensino

No novo episódio do podcast Educação do Amanhã, exploramos o tema da personalização do aprendizado, abordando como as universidades estão adaptando suas práticas para colocar o aluno no centro do processo educacional. Com a participação de Cristiane Schnack, coordenadora do programa bilíngue da Unisinos, e Graziela Andrighetti, professora da Escola de Humanidades, o episódio discute estratégias para que cada estudante personalize sua jornada acadêmica, indo além do currículo tradicional e escolhendo atividades que complementam seu desenvolvimento.