Após tensão entre Lula e Milei, saiba qual é o roteiro de uma crise diplomática

As tensões entre Brasil e Argentina aumentaram nos últimos dias, desde que Javier Milei proferiu xingamentos ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes. Mas o que acontece na prática quando as relações entre dois países ficam estremecidas? Quando um chefe de Estado faz declarações que afetam as relações bilaterais, a resposta não é improvisada. Existe um protocolo formal. O repórter Vitor Netto explica o passo a passo dessa escalada de protestos oficiais.