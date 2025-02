O governo do RS confirmou ontem (9) que não haverá aulas na rede estadual nesta segunda-feira (10). A decisão cumpre uma liminar da Justiça que adiou em uma semana o início das aulas nas escolas do Estado. Apesar da nota, muitos professores se manifestaram ao longo do domingo nas redes sociais, reclamando de falta de orientação sobre o comparecimento ou não dos docentes nas escolas.