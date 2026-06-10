Após derrubada de helicóptero, EUA voltam a atacar o Irã como retaliação

O Irã atacou bases dos Estados Unidos na Jordânia e no Bahrein nesta quarta-feira (10). Os ataques representam o momento de maior tensão entre Washington e Teerã desde a trégua de 8 de abril e aconteceram pouco após o presidente Donald Trump ter afirmado que as negociações de paz entre os dois países estavam na "fase final". A escalada começou com a derrubada de um helicóptero americano por parte do Irã, uma ação à qual os EUA responderam com bombardeios contra a República Islâmica.