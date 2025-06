Câmeras de monitoramento flagraram o motorista que atropelou e matou uma mulher circulando com o corpo da vítima sobre o carro na madrugada do domingo (8). O caso aconteceu na RS-344, entre Santo Ângelo e Giruá, no noroeste gaúcho, mas o corpo da mulher ficou sobre o veículo até o condutor chegar em casa. A vítima foi identificada como Viviana Villalba, 22 anos, natural da Argentina.