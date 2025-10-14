Apagão misterioso no Brasil causa falta de luz no Litoral Norte e aeroporto

Uma interferência no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o fornecimento de energia elétrica em diferentes Estados brasileiros na madrugada desta terça-feira (14). No Rio Grande do Sul, moradores de municípios do Litoral Norte, como Capão da Canoa, Xangri-lá, Maquiné e Terra de Areia, relataram a interrupção no abastecimento de luz.

Atualização: segundo nota do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a ocorrência teve início com um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, desligando toda a subestação de 500 kV e ocasionando a abertura da interligação entre as duas regiões. No momento, a região Sul exportava cerca de 5.000 MW para o Sudeste/Centro-Oeste.