O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um pronunciamento na noite desta quarta-feira (27) no qual confirmou o cumprimento de uma promessa de campanha da atual gestão: a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para até R$ 5 mil. Hoje, o limite é de R$ 2,8 mil. Além disso, Haddad adiantou algumas propostas do pacote de corte de gastos, que será detalhado nesta quinta, como mudanças nas aposentadorias de militares e no abono salarial.