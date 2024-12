Mais antigo que a icônica Catedral de Pedra, um edifício construído no Centro de Canela, na Serra, voltou a ser totalmente ocupado. As salas de aula dos andares superiores do então ginásio Nossa Senhora Auxiliadora - "o colégio das irmãs" - agora foram restauradas e transformadas em quartos e apartamentos de um hotel com vista privilegiada para o cartão-postal da Serra.