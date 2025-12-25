Antes de cirurgia, Bolsonaro escreve carta indicando Flávio para concorrer à presidência

O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou, em uma carta, a indicação do filho, o senador pelo Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para concorrer à presidência da República nas eleições do próximo ano. De acordo com o g1, o documento escrito à mão foi lido por Flávio na manhã desta quinta-feira (25), em frente ao hospital DF Star, em Brasília, onde Bolsonaro está internado desde quarta-feira (24) para realização de uma cirurgia de correção de hérnia inguinal. 👉 Leia a íntegra da carta aqui: https://gzh.rs/3ML4M5I