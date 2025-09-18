Anistia avança com Centrão e PEC da Blindagem ressuscita voto secreto | Andei Pensando | 18/09/2025

O episódio de hoje analisa a conclusão da votação da PEC da Blindagem na Câmara, que ressuscitou o voto secreto para barrar processos criminais contra deputados e senadores, e ampliou a imunidade de presidentes de partidos, justamente na semana em que o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, foi citado em investigação da Polícia Federal ligada ao PCC. Gabriel Wainer também comenta a aprovação da urgência da anistia, que deve tramitar como versão “light” sob relatoria de Paulinho da Força, e o avanço do Supremo Tribunal Federal em ações sobre emendas parlamentares que podem atingir mais de 100 deputados. No quadro Vem Aí, ele projeta os próximos capítulos: a tramitação da PEC no Senado, o texto da anistia ganhando corpo e os desdobramentos da Operação Carbono Oculto.