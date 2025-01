Um felino foi flagrado circulando em uma área rural de Taquara, no Vale do Paranhana. Segundo biólogos da prefeitura, trata-se de um puma. Desde a sua aparição, na noite de segunda-feira (13), equipes da Defesa Civil e da Patrulha Ambiental estão fazendo o monitoramento do felino. Até o momento, ele não foi encontrado. Não foi registrada nenhuma perda de animal.