Para enfrentar o calor de quase 35°C em Passo Fundo, no norte gaúcho, os moradores do Centro de Acolhimento de Animais Silvestres (Primaves) ganharam picolés feitos pelos veterinários com frutas da estação. Mais de 90 espécies de mamíferos, aves e répteis receberam os refrescos, e também puderam aproveitar o banho nos lagos do espaço para espantar o calorão.