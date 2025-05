O Timeline desta quinta-feira (1) recebeu Andrea Beltrão para falar sobre o monólogo Lady Tempestade, que chega em Porto Alegre neste feriado do Dia do Trabalhador, no Teatro Simões Lopes Neto. A peça, escrita por Silvia Gomez, mergulha no diário da advogada pernambucana Mércia Albuquerque para refletir sobre violências e injustiças através de relatos sobre sua atuação em defesa de centenas de presos políticos na ditadura brasileira.