Andei Pensando: CPMI do INSS, Israel x Hamas e medidas contra o tarifaço de Trump

Quinta-feira, 28 de ago de 2025
O episódio desta terça-feira (26), estreia do Andei Pensando, aborda o começo dos trabalhos da CPI do INSS, que promete incendiar Brasília e o noticiário político, os desdobramentos da guerra entre Israel e o Hamas, incluindo o ataque israelense que deixou 20 pessoas mortas em Gaza e a mais nova medida do governo brasileiro para combater o tarifaço de Donaldo Trump: comprar açaí, castanhas e peixes de produtores.
Andei Pensando é o novo programa em vídeo no streaming de GZH que conecta informação, opinião e relevância. Apresentado por Gabriel Sant'Ana Wainer, o programa vai ao ar toda terça, quarta e quinta-feira, com análises dos temas que movimentam o Brasil e o mundo.