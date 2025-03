Análise: HADDAD critica governo BOLSONARO e isenta BC por alta de juros | Conversas Cruzadas

A taxa Selic atingiu o maior patamar desde outubro de 2016, há oito anos. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu, por unanimidade, elevar o juro básico em um ponto percentual, para 14,25% ao ano. A decisão já estava prevista desde a última reunião do colegiado, em janeiro. O encontro foi o primeiro conduzido pelo novo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta é a quinta elevação consecutiva da taxa. A perspectiva até o fim deste ano é de que a taxa fique em 15%, conforme economistas ouvidos pelo Focus, do BC, divulgado na segunda-feira (16). Outros, no entanto, projetam que alcance 16,25% ao ano. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (20), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o professor de Economia da PUCRS, Bruno Lanzer, e o professor de Economia da UFRGS, Henrique Morrone, para debater se aumento de 14,25% da taxa Selic é acerto ou erro do Banco Central.