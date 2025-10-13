ANÁLISE: "cessar-fogo muito frágil", jornalista avalia acordo entre Israel e Hamas

Sexta-feira, 17 de out de 2025
O acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza entrou em vigor às 12h no horário local (6h no horário de Brasília) da última sexta-feira (10). O acordo de paz em Gaza depende de ambas as partes honrarem o compromisso assumido de trocar reféns israelenses sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 por palestinos detidos em prisões israelenses. Ao total, 48 reféns israelenses (20 vivos e 28 falecidos) estão sendo trocados por 250 prisioneiros palestinos e 1.700 habitantes de Gaza detidos por Israel desde o início da guerra.