Análise: Brasil deveria retaliar taxação de Trump? Quais as consequências? | Conversas Cruzadas

O mundo amanheceu na quarta-feira (12) com as medidas de um novo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump: 25% sobre as importações dos Estados Unidos de aço e alumínio. A medida afeta todos os países — inclusive, o Brasil, um dos principais fornecedores do material para os americanos. Não chega a ser uma surpresa: Trump vinha, desde a campanha, anunciando que colocaria em prática medidas para "proteger" as contas dos EUA. As principais retaliações vieram até agora de Canadá, México e União Europeia (UE). A China também promete retaliações. Mas e o Brasil? O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (13), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o professor de Economia da UFRGS, Róber Iturriet Avila, e o economista e diretor de Investimentos da Musa Capital, Gustavo Machado, para debater se Lula deveria retaliar após tarifaço de Trump.