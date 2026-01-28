Alunos criam dispositivo com IA para detectar câncer de pele

Alunos do Colégio João Paulo I (JPSul) desenvolveram, com uso de inteligência artificial, um dispositivo para auxiliar no diagnóstico de câncer de pele. A ferramenta serve como suporte para profissionais da saúde. A ideia dos estudantes é levar a proposta para universidades e hospitais, para que possa, na prática, ser utilizado na Atenção Primária à Saúde, conectando essa ajuda a pessoas que necessitam. O projeto foi totalmente desenvolvido na escola, com uso de robótica, IA e programação. O grupo conquistou segundo lugar na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, a Mostratec.