Alta do IOF: CORTE DE GASTOS deveria ser alternativa no governo, diz economista | Conversas Cruzadas

Os deputados federais aprovaram um requerimento de urgência para um projeto que suspende os efeitos do decreto editado pelo governo Lula. É o decreto que elevou o IOF, imposto sobre operações financeiras. Agora, é possível que a proposta seja votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas da casa. Foi uma derrota expressiva do governo: 346 votos a favor da urgência e 97 votos contra. Esse requerimento foi apresentado pelo deputado Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara. Mas o que significa, na prática, essa votação? Quais medidas econômicas seriam importantes para o Brasil neste momento? O Conversas Cruzadas desta terça-feira (17), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o economista e presidente da Paradoxo Consultoria Econômica, Carlos Paiva, e o economista, conselheiro fiscal do IEE e sócio da Liberta Investimentos, ⁠Matheus Gonzalez, para debater a votação para derrubar decreto do aumento do IOF.