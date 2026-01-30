"All Her Fault": a primeira grande série de 2026; entenda o final | Dica do Ticiano

Lançada em novembro nos Estados Unidos, All Her Fault (2025) estreou no Brasil no dia 2 de janeiro e logo se tornou um fenômeno de audiência e de engajamento. Continua sendo a série mais vista no Amazon Prime Video e segue gerando posts nas redes sociais — sobretudo por causa de temas como a culpa materna e a sobrecarga das mulheres na vida familiar. O ponto de partida desta história ambientada na cidade de Chicago é intrigante e irresistível — isso, claro, se você curte sofrer junto com os personagens. Quando Marissa (Sarah Snook, merecidamente premiada no Critics Choice e indicada ao Globo de Ouro), uma bem-sucedida gestora de patrimônios que é casada com o corretor de commodities Peter Irvine (Jake Lacy, da primeira temporada de The White Lotus), vai buscar seu filho pequeno, Milo, na casa de um amiguinho, ela descobre que lhe deram um endereço errado. Muito errado.