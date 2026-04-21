Alexandre Ramagem: o que se sabe sobre tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos

A prisão e a rápida libertação de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos levantaram uma série de dúvidas e contradições. Afinal, houve cooperação entre a Polícia Federal brasileira e o ICE ou uma ação isolada? Por que Ramagem foi solto em apenas 48 horas? O caso envolve versões conflitantes, pressão política, atuação de autoridades brasileiras no exterior, agradecimentos ao governo Donald Trump e possíveis impactos na relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Uma análise completa dos bastidores e das perguntas que ainda não foram respondidas.