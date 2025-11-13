Alessandro Stefanutto preso pela PF, QUARTA versão de PL antifacção e pesquisa Quaest mostra Lula e Bolsonaro tecnicamente empatados | Andei Pensando | 13/11/2025

O episódio de hoje analisa a nova fase da Operação Sem Desconto, que levou à prisão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e à imposição de tornozeleira eletrônica contra José Carlos Oliveira, ex-ministro de Bolsonaro. Gabriel Wainer comenta o contraste entre uma Polícia Federal atuante e uma CPMI do INSS paralisada, que, em vez de investigar, parece tentar proteger seus próprios membros. O programa também comenta a quarta versão do projeto antifacção, relatado por Guilherme Derrite, e a sequência de recuos e trapalhadas que transformaram o que seria o trunfo da oposição em um presente para o governo. E na reta final, destaque para os novos recortes da pesquisa Quaest, que mostram Lula e Bolsonaro tecnicamente empatados na corrida presidencial. O apresentador analisa o impacto da segurança pública sobre o humor do eleitorado. No Vem Aí, Gabriel antecipa o que deve dominar as manchetes da próxima semana: a votação do projeto antifacção, o avanço da CPI do Crime Organizado e o embate entre o governo e o lobby das bets e fintechs sobre a nova taxação.