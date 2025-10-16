Alerta vermelho: tempestade deve atingir o RS nas próximas horas, alerta Inmet

O tempo instável volta a predominar no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (16). A tendência é que os gaúchos observem uma sequência de dias chuvosos pelo menos até o final de semana. A partir da madrugada, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já alerta para tempestade. O comunicado, válido até o fim da sexta-feira (17), abrange todas as regiões do Estado. Contudo, os maiores pontos de atenção abrangem Oeste, Noroeste e parte do Norte, onde são esperados volumes mais altos de chuva e vento.