Alerta laranja: ciclone deve atingir RS, veja possíveis regiões mais afetadas

A quinta-feira (6) será marcada por tempo firme, com sol entre nuvens e chuvisco eventual. Porém, a virada no tempo com a chegada do ciclone extratropical já começa a se desenhar no fim da noite. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta de perigo para tempestade em todo o território gaúcho. O maior risco se inicia a partir das 22h desta quinta e segue, pelo menos, até as 18h de sábado (8). Há previsão de acumulado expressivo de chuva, descargas elétricas, vento de até 100 km/h e queda de granizo.