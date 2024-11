AINDA ESTOU AQUI: livro é melhor que o filme? Qual emociona mais? | Conversas Cruzadas

Pessoas que não têm o hábito de ler um livro, ainda que didático ou religioso, são maioria no país, representando 53% da população, segundo dados da 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. É a primeira vez que se chega a esse resultado desde 2007, quando foi feita a primeira consulta. O aumento da fatia de brasileiros que não incluem a leitura entre seus hábitos pode ser vista desde 2015. Naquele ano, 44% eram não leitores; quatro anos depois, em 2019, esse montante da população pulou para 48%. Em nove anos, o Brasil perdeu 11,3 milhões de leitores.

O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (25), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebeu ao vivo a escritora, jornalista e fundadora do Clube do Livro FêPandolfi, Fê Pandolfi, o co-fundador da editora Dublinense, Rodrigo Rosp, o co-fundador e CEO do clube de assinatura TAG Livros, ⁠Gustavo Lembert, e o professor de Literatura, ⁠Fernando Brum, para debater a queda no número de leitores brasileiros.