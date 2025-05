Equipes do Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) realizam, nesta segunda-feira (5), buscas para identificar o animal que teria atacado um agricultor no distrito de Barra do Ouro, em Maquiné. Após ter sido socorrido por um vizinho, o homem, de 78 anos, relatou às autoridades ter sido ferido por um puma (puma concolor). O caso ocorreu no domingo.