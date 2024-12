Afetados pela cheia vão passar o Natal em abrigos públicos no RS

Pelo menos 1,2 mil pessoas que perderam suas casas na enchente de maio vão passar o Natal em abrigos públicos no Rio Grande do sul. São famílias que não conseguiram se alojar na casa de amigos ou parentes e dependem do poder público para ter onde morar enquanto aguardam por um imóvel — em grande parte, por meio de programas federais como o de compra assistida de um imóvel via Caixa Econômica Federal.