Advogado de defesa nega envolvimento de filho de Lula com fraudes no INSS

Em entrevista ao programa Timeline nesta quarta-feira (18), o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que representa Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, negou que Fábio Luís seja o tal "filho do rapaz" mencionado em conversas envolvendo Antônio Carlos Camilo Antunes — o Careca do INSS — e a empresária Roberta Luchsinger. O material foi apreendido pela Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto que investiga fraude no INSS.