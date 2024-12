Um adolescente de 15 anos que dirigia uma caminhonete provocou um acidente com morte na RS-423, em Progresso, no Vale do Taquari, na noite de domingo (15). Durante o atendimento, ele furtou um veículo, fugiu e capotou em outra rodovia. Em entrevista à rádio Gaúcha, a delegada Márcia Bernini Colembergue detalhou a investigação, que está em andamento.