Uma adolescente de 13 anos grávida foi resgatada na noite de sexta-feira (7) pela Polícia Civil após ser mantida em cárcere privado pela família do namorado. O resgate ocorreu em uma residência no bairro Estalagem, em Viamão. A investigação apurou ainda que a menina era proibida pelo namorado de ir à escola, fazer as consultas referentes ao pré-natal e de realizar interações sociais.