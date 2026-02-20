ADICÇÃO e DEPENDÊNCIA: membros do NARCÓTICOS ANÔNIMOS relatam RECUPERAÇÃO

O Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, lembrado em 20 de fevereiro, chama atenção para os impactos da dependência química na saúde pública. O consumo abusivo de álcool e outras drogas está associado a doenças, problemas sociais e aumento da demanda por atendimento especializado. O tratamento envolve acompanhamento médico, psicológico e estratégias de reabilitação que buscam interromper o ciclo da dependência e promover a reinserção social. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (20), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo psiquiatra do Serviço de Psiquiatria de Adições e Forense do Clínicas Patrícia Saibro, a coordenadora da Saúde Mental de Porto Alegre, Marta Fadrique, e dois membros do Narcóticos Anônimos que terão suas identidades preservadas, para debater vício em álcool e drogas, tratamentos e caminhos para recuperação.