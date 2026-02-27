ACORDO UE-MERCOSUL: quem GANHA e quem PERDE? Veja análise | Conversas Cruzadas

A União Europeia (UE) aplicará provisoriamente o acordo comercial com o Mercosul, que cria a maior zona de livre comércio do mundo, anunciou nesta sexta-feira (27) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O tratado eliminará tarifas para mais de 90% do comércio entre os 27 Estados da UE e os fundadores do Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Os dois blocos reúnem 30% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e mais de 700 milhões de consumidores.

O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (27), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo o advogado e presidente do Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades), Marcino Fernandes Rodrigues Junior, o cientista político Tarson Núñez e o gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIERGS (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), Luciano D’Andrea, para debater a entrada em vigor do Acordo UE-Mercosul e o que muda para o Brasil e o RS.