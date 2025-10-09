Acordo de paz entre Israel e Hamas, IOF e aproximação entre Lula e Trump | Andei Pensando | 09/10/2025

O episódio de hoje analisa o anúncio histórico do acordo de paz entre Israel e Hamas, mediado por Donald Trump e firmado no Egito. O cessar-fogo prevê a libertação de reféns, o recuo gradual de Israel da Faixa de Gaza e a reconstrução do território sob supervisão internacional. Gabriel Wainer reflete sobre o impacto político e simbólico desse acordo, tanto para Trump quanto para Benjamin Netanyahu, acuado por sua base ultranacionalista. E destaca o peso de um gesto raro: a possibilidade concreta de paz após dois anos de guerra. O programa também comenta a aproximação diplomática entre Lula e Trump, com avanço de tratativas entre o Itamaraty e o governo americano, e a crise aberta no Congresso, que derrubou a Medida Provisória que aumentaria impostos sobre bets, fintechs e investimentos, gerando um rombo estimado de R$ 50 bilhões até 2026.