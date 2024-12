Um acidente com três veículos deixou 22 mortos no km 285 da BR-116, em Lajinha, município de Teófilo Otoni, no norte de Minas Gerais (MG). O fato ocorreu às 3h30min deste sábado (21). Segundo o Corpo de Bombeiros de MG, a ocorrência envolveu um ônibus, uma carreta e um carro.