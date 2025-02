Um avião sofreu um acidente ao pousar no aeroporto internacional Lester B. Pearson, de Toronto, no Canadá. Segundo a emissora canadense CTV News, equipes de emergência atuam no local e já identificaram pelo menos 18 pessoas feridas. O voo transportava 80 pessoas, sendo 76 passageiros e quatro tripulantes. Fortes nevascas atingiam a região no momento da aterrissagem. O avião é da Delta, com origem de Minneapolis, nos Estados Unidos.