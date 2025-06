Há seis meses, o Rio Grande do Sul despertava em meio a um desastre aéreo que deixou 11 mortos e 17 pessoas feridas em Gramado, na Serra. Uma aeronave modelo Piper Cheyenne saiu do Aeroporto de Canela às 9h25min e, minutos após decolar, caiu na Avenida das Hortênsias, no Centro de Gramado. Mais de 180 dias depois da tragédia, o caso segue em investigação pelas autoridades.