Matías Arezo não quer mais jogar no Grêmio. O atleta tem negociações para retornar ao Peñarol e o Tricolor já recusou a primeira oferta. Já Carballo está retornando ao clube e pode ser reintregrado ao plantel. Em meio a isso, Mano Menezes procura soluções para o restante do segundo semestre que conta com Campeonato Brasileiro e Sul-Americana.